ماذا تقول MBC عن حقيقة انسحاب نجوى كرم وناصر القصبي من Arabs Got Talent؟

ضجت المواقع الالكترونية بخبر يؤكد انسحاب الفنانين نجوى كرم وناصر القصبي من الموسم المقبل من برنامج Arabs Got Talent" "، مرجعة سبب إنسحاب نجوى إلى ضيق وقتها وإنشغالها بالتحضير لألبومها الغنائي الجديد، بينما ظلت أسباب انسحاب القصبي مجهولة، كما أرفق الخبر بطرح تساؤلات عن النجمين الجديدين اللذين سيحلان مكانهما وينضمان إلى علي جابر وأحمد حلمي في لجنة التحكيم في البرنامج.

وما ساعد على الترويج لهذا الخبر وتصديقه هو أن نجوى كانت قد أعلنت اكثر من مرة عن نيتها الإنسحاب من البرنامج، لأنها وبحسب قولها، تحرص على أن يظل الجمهور مشتاق إليها، معتبرة أن الفنان يُستهلك إلى حد ما بظهوره على مدار 13 حلقة من البرنامج، كما أشارت إلى أن فقدان شوق الجمهور لها، يهدد وجودها بالوسط الفني.

كما أنها خلال استضافتها في برنامج "الحُكم" مع وفاء الكيلاني عادت وأكدت على الموضوع نفسه مرجعة السبب في ذلك إلى زيادة عدد هذه النوعية من البرامج، فسارع يومها زميلها في البرنامج علي جابر إلى نشر صورة يظهر فيها برفقة نجوى وباقي أعضاء اللجنة أحمد حلمي وناصر القصبي، معلقًا على الصورة "سوف نظل متحدين دائماً"، ومن المعروف أن علي جابر أعلن اكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة أنه لن يسمح لـ نجوى بمغادرة البرنامج.

نادين طربيه مديرة العلاقات الانتاجية في MBC نفت نفياً قطعيا إنسحاب ناصر القصبي من برنامج Arabs Got Talent "" وقالت "من المبكر جدا التحدث عن البرنامج ولكن ما يمكن أن أؤكده أن انسحاب ناصر ونجوى غير صحيح على الإطلاق".

وعما إذا كانت إدارة MBC قدّ وقعت عقوداص مع أعضاء لجنة تحكيم برنامج Arabs Got Talent "" عند نهاية الموسم الماضي للمشاركة في الموسم القادم، أكتفت طربيه بالقول" لا يمكنني الإجابة على هذا السؤال".

أما عن وضع أحمد حلمي وإمكانية مشاركته في الموسم المقبل، فردت طربيه قائلة "ما أعرفه أن كل أعضاء اللجنة مستمرون في البرنامج ولا تغييرات فيه".

في المحصلة، ثمة أسئلة وعلامات إستفهام كثيرة يمكن أن تثيرها شائعة إنسحاب نجوى كرم تحديداً من البرنامج، والتي تصب أولا وأخيراً في مصلحة نجوى دون سواها، وفي مقدمتها أن يكون الهدف من إطلاقها تحسين شروط العقد بينها وبين محطة MBC على الأقل من الناحية المادية.

