بعد "العراب" عاصي الحلاني إلى مسلسل "بنت الشهبندر"

أشرف ملحن تتر مسلسل "بنت الشهبندر" الفنان عاصي الحلاني على تسجيل أغنية المسلسل بصوت المطرب نادر الأتات، وبحضور الموزّع الموسيقي للأغنية الفنان المصري عادل عايش، ومنتج المسلسل مفيد الرفاعي "ميديا ريفوليوشن سفن".

وكان عايش قد وزّع اللحن بشكل يناسب أجواء المرحلة التاريخية التي يتناولها المسلسل بأحداثه.

وقد سافر عايش الى تركيا حيث سجّل هناك موسيقى الأغنية، وعاد الى بيروت ليسجّلها بصوت مغنيها.

ويقول عاصي الحلاني، أنه قرأ قصة وأحداث المسلسل، بل هو شاهد عدد كبير من المشاهد بعناية خلال فترة التصوير، وجلس مع الكاتب هوزان عكّو والمخرج سيف الدين سبيعي وقام بعدها بوضع اللحن الذي "أراه من أجمل ما لحنت".

وبتسجيل الأغنية يكون مسلسل "بنت الشهبندر" الذي يقوم ببطولته عدد كبير من كبار نجوم الدراما اللبنانية والسورية قد أصبح جاهزاً للعرض خلال السباق الرمضاني القادم. وقد أجمع عدد كبير من الفنانين المشاركين فيه، والمتابعين لتفاصيل تصويره، على أنه من أضخم الإنتاجات الدرامية لهذا الموسم الدرامي الرمضاني. وهو من إنتاج شركة "ميديا ريفوليوشن سفن - مفيد الرفاعي".