ما هو المسلسل التركي الذي وصلت تكلفته إلى5 ملايين دولار؟

نشرت الصحافة التركية المعارضة خبراً غير مؤكّد يشير إلى إقدام شبكة قنوات TRT التركيّة الرسميّة على دفع مبلغ 5 ملايين دولار أمريكي قيمة إنتاج الحلقة الواحدة من المسلسل التاريخي التركي (فيلينتا- filinta) بطولة: أونور تونا وناز ألماز الشهيرة بحزيران ونور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران وويلما إيليس الشهيرة بكارولين.

وأبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إهتماماً خاصاً بالمسلسل، وشهد ما يدور في الكواليس وتحدث ودياً مع نجومه وبالأخص ويلما إيليس مهنئأً إياها على حملها بتوأمين.

ونشر الخبر في الصحافة إثر استجواب مقدّم من نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة اسطنبول أوموت أوران لنائب رئيس الوزراء التركي يالتشين أكدوغان، حول إهدار المال العام من قبل المؤسسات الإعلامية الحكومية، مطالباً الكشف عن الجهة الإنتاجية التي تم التعاقد معها لتصوير حلقات المسلسل، وقيمة المبالغ الماليّة التي حصلت عليها وستحصل عليها لاحقاً جرّاء هذا التعاقد.

وتساءل النّائب المعارض أوموت أوران خلال استجوابه عن صحّة إنتاج الحلقة الواحدة من مسلسل (فيلينتا) بـ 5 ملايين دولار، وعن مدة التعاقد مع الشركة المنفّذة، عن عدد حلقاته وأجزائه، وصحة تراجع نسبة مشاهدته الأسبوعية إلى المركز العشرين في التصنيف الأسبوعي للمسلسلات التركية الأكثر مشاهدة محلياً في تركيا.

وأكد في ختام استجوابه أن الأعمال التي تنتجها الشبكة الحكومية لا تعد ضمن الأعمال والبرامج الأكثر مشاهدة في تركيا، منتقداً ضخامة الميزانيات الإنتاجية المخصصة لها.

ولا يشهد المسلسل المذكور أي اهتمام إعلامي كبير في تركيا على غرار المسلسلات الأكثر مشاهدة التي تحتل المراتب الأولى مثل: (القبضاي) و(حطام) و(يوم كتابة قدري – لعبة القدر) و(العشق الأسود) و(حرب الورود) و(موسم الكرز).

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