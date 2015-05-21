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بالفيديو…سقوط مدينة «تدمر» السورية في قبضة داعش

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بالفيديو…سقوط مدينة «تدمر» السورية في قبضة داعش بالفيديو…سقوط مدينة «تدمر» السورية في قبضة داعش

 

صورة أرشيفية

أعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل قليل، عن سيطرة تنظيم “داعش” بشكل كامل على مدينة تدمر الأثرية في سوريا، في ظل أنباء عن إنسحاب قوات النظام السوري بإتجاه المراكز الأمنية .

واضاف المرصد ان تنظيم داعش احكم سيطر على القاعدة الجوية والسجن تدمر ومقر المخابرات والمنطقة الأثرية وقلعة تدمر

جاء ذالك بعد اشتباكات عنيفه بين مسلحي التنظيم وقوات النظام السوري بالرشاشات الثقيلة منذ الأربعاء الماضي ، على أطراف منطقة العامرية شمالي تدمر وفي محيط مطار تدمر العسكري شرقها.

وأوضح المرصد أن المتشددين ينتشرون في 9 محافظات سورية، حمص والرقة ودير الزور والحسكة وحماة وحلب ودمشق وريف دمشق والسويداء، “إضافة لوجود موالين له في درعا”.

ويشار إلى أن المديرة العامة لمنظمة اليونسكو إيرينا بوكوفا قالت في وقت سابق إن تدمير المتشددين للمواقع الأثرية في الشرق الأوسط بلغ “مدى غير مسبوق”، ودعت إلى تكثيف الجهود الدولية لحماية آثار مدينة تدمر.

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