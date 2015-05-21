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قضاة أسيوط يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء القضاء

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أدى المستشار جمال عبد الرحمن رئيس محكمة أسيوط الابتدائية، اليوم الخميس، وعدد من القضاة ووكلاء النيابة والعاملين بمجمع محاكم أسيوط، صلاة الغائب على شهداء القضاء المصرى الذين استشهدوا خلال الهجوم الإرهابى الغادر بشمال سيناء،

وقدم رئيس المحكمة واجب العزاء لأسر شهداء القضاة، وقال إنه أبدًا لن تُعلى كلمة الباطل على كلمة الحق الذى سيواجه بكل عزيمة كل أشكال التطرف والإرهاب.

ودعا المستشار عبد الرحمن، أن يصبر المولى سبحانه وتعالى أسر الشهداء من الجيش والشرطة والقضاء وكل أطياف الشعب المصرى التى تطالهم يد الارهاب الغاشم، مؤكدا أن قضاة لن تثنيهم تلك الأعمال الإرهابية عن أداء واجبهم تجاه مصرنا الحبيبة، بل سوف تزيدنا إصرار على إرساء العدل والذود عن المظلومين.

اليوم السابع -5 -2015

اليوم السابع -5 -2015
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مصر 365

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