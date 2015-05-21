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مساعد وزير الداخلية يتفقد خدمات دير سدمنت الجبل ببنى سويف

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مساعد وزير الداخلية يتفقد خدمات دير سدمنت الجبل ببنى سويف مساعد وزير الداخلية يتفقد خدمات دير سدمنت الجبل ببنى سويف
تفقد اليوم الخميس اللواء الشافعى حسن مساعد وزير الداخلية لمديريتى أمن الفيوم وبنى سويف يرافقه اللواء محمد أبو طالب مدير أمن بنى سويف الخدمات بدير سدمنت الجبل دائرة مركز شرطة أهناسيا ومطرانية ببا.

وأكد مساعد الوزير خلال الزيارة على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر لحين انتهاء الاحتفالات، مشيراً إلى أن عمليات التكثيف الأمنى والدوريات الثابتة والمتحركة والعمليات الاستباقية التى تشهدها المحافظات، أحبطت العديد من المخططات الإرهابية.
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