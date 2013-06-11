أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

منى زكي تنجو من حريق في ستوديو التصوير

Google+ Print
منى زكي تنجو من حريق في ستوديو التصوير منى زكي تنجو من حريق في ستوديو التصوير

يبدو أنّ القدر كتب النجاة للفنّانة منى زكي وكلّ فريق عمل مسلسلها الجديد "آسيا"، وذلك بعد الحريق الذي شبّ في موقع تصوير المسلسل بأحد الستوديوهات في القاهرة.
وفي تصريح خاصّ لـ"سيدتي. نت"، قال الفنّان هاني عادل بطل المسلسل أمام منى: "بالفعل كتب الله لنا النجاة، حيث إنّ حريق الستوديو تمّ وهو خالٍ من الممثلين، فقد كان أوّل أمس يوم إجازة من التصوير، ويبدو أنّ احتكاكاً كهربائيّاً أدّى إلى نشوب النار في الستوديو".
وعمّا إذا كان هذا الحريق سيتسبّب في تأجيل التصوير بالمسلسل، قال عادل: "لا أعتقد ذلك فقد استبدلنا مكان التصوير حتّى يتمّ إعادة فتح الستوديو، حيث نصوّر بعض المشاهد الخارجيّة بمنطقة الكرداسة ومشاهد أخرى بإحدى الفيلات بمنطقة الهرم، ومن المتوقّع أن نعود إلى التصوير بالستوديو قريباً جداً، ولن نغيّره كما ردّد البعض".
مسلسل آسيا من بطولة منى زكي، هاني عادل، باسم سمرة، مها أبو عوف، ومن تأليف عباس أبو الحسن، ومن إخراج محمد بكير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي