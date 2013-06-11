منى زكي تنجو من حريق في ستوديو التصوير

يبدو أنّ القدر كتب النجاة للفنّانة منى زكي وكلّ فريق عمل مسلسلها الجديد "آسيا"، وذلك بعد الحريق الذي شبّ في موقع تصوير المسلسل بأحد الستوديوهات في القاهرة.

وفي تصريح خاصّ لـ"سيدتي. نت"، قال الفنّان هاني عادل بطل المسلسل أمام منى: "بالفعل كتب الله لنا النجاة، حيث إنّ حريق الستوديو تمّ وهو خالٍ من الممثلين، فقد كان أوّل أمس يوم إجازة من التصوير، ويبدو أنّ احتكاكاً كهربائيّاً أدّى إلى نشوب النار في الستوديو".

وعمّا إذا كان هذا الحريق سيتسبّب في تأجيل التصوير بالمسلسل، قال عادل: "لا أعتقد ذلك فقد استبدلنا مكان التصوير حتّى يتمّ إعادة فتح الستوديو، حيث نصوّر بعض المشاهد الخارجيّة بمنطقة الكرداسة ومشاهد أخرى بإحدى الفيلات بمنطقة الهرم، ومن المتوقّع أن نعود إلى التصوير بالستوديو قريباً جداً، ولن نغيّره كما ردّد البعض".

مسلسل آسيا من بطولة منى زكي، هاني عادل، باسم سمرة، مها أبو عوف، ومن تأليف عباس أبو الحسن، ومن إخراج محمد بكير.