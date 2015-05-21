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إلغاء 4 رحلات لـ"البالون الطائر" فى الأقصر لسوء الأحوال الجوية

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إلغاء 4 رحلات لـ"البالون الطائر" فى الأقصر لسوء الأحوال الجوية إلغاء 4 رحلات لـ"البالون الطائر" فى الأقصر لسوء الأحوال الجوية
ألغيت 4 رحلات للبالون الطائر بمحافظة الأقصر، والتى كان من المقرر لها، اليوم الخميس، بعدد كبير من السائحين فى البر الغربى، بعد تحذيرات من هيئة الأرصاد من سوء الأحوال الجوية، وسرعة الرياح والطقس غير المستقر.

من جانبه، أكد مصدر بمركز الرصد التابع لبرج الأرصاد بمطار الأقصر، أنه تم إبلاغ أصحاب شركات البالون الطائر الـ10 الموجودة بالأقصر، وإبلاغهم بتقلبات الجو وضرورة إلغاء الرحلات خوفاً من تعرض أى من السائحين والمواطنين للخطر جراء الجو المتقلب والرياح السريعة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أنه يتم التواصل يومياً وعلى فترات مختلفة مع إدارات البالون الطائر، لإبلاغهم بالحالة الجوية والتى تسمح بخروج الرحلات من عدمه.

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مصر 365