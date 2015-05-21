بالصور.. حريق هائل بمزرعة "دواجن وبط" فى الشرقية

شب منذ قليل حريق هائل بمزرعة بط ودواجن بقرية العارين، التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة عليه بمساعدة الأهالى.



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أثار الحريق بالمزرعة

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عاطف مهران مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الحماية المدنية بنشوب حريق بمزرعة "بط ودواجن"، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة عليه، وجارى تحرير المحضر ومعرفة سبب الحريق.



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الأهالى يحالون السيطرة عليه



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أثار التدمير بعد الحريق



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وصول قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق



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سيارات الحماية المدنية تنتقل للسيطرة على الحريق