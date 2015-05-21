تقديم مساعدات مالية للمستحقين فى قرية كنيسة دمشيت بالغربية

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية من خلال القافلة الطبية التى تظمتها جامعة طنطا بقربه كنيسة دمشيت مركز طنطا بحصر الحالات التى تستحق معاش من خلال أبحاث اجتماعية تقدم بها أهالى القرية لوزارة التضامن الاجتماعى.

وقدمت مساعدات شهرية لـ 4 حالات مطلقات تتراوح ما بين 360-413 جنيها، و7 مساعدات ضمانية شهرية للشيخوخة والعجز لمدة 6 شهور تتراوح ما بين 413-360 جنيها، و4 مساعدات لمرة واحدة لـ 4 حالات مرضية- الحالة 400 جنيه، و3 حالات مساعدات طلبة تتراوح بين 300-400 مساعدة أسرة مسجون (حالة واحدة) بـ500 جنيه.

و7 حالات مصاريف جنازة تراوحت ما بين 200-300 جنيه، و97 حالة مساعدات من مؤسسة التكامل الاجتماعى بالغربية.