أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تقديم مساعدات مالية للمستحقين فى قرية كنيسة دمشيت بالغربية

Google+ Print
تقديم مساعدات مالية للمستحقين فى قرية كنيسة دمشيت بالغربية تقديم مساعدات مالية للمستحقين فى قرية كنيسة دمشيت بالغربية
قامت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية من خلال القافلة الطبية التى تظمتها جامعة طنطا بقربه كنيسة دمشيت مركز طنطا بحصر الحالات التى تستحق معاش من خلال أبحاث اجتماعية تقدم بها أهالى القرية لوزارة التضامن الاجتماعى.

وقدمت مساعدات شهرية لـ 4 حالات مطلقات تتراوح ما بين 360-413 جنيها، و7 مساعدات ضمانية شهرية للشيخوخة والعجز لمدة 6 شهور تتراوح ما بين 413-360 جنيها، و4 مساعدات لمرة واحدة لـ 4 حالات مرضية- الحالة 400 جنيه، و3 حالات مساعدات طلبة تتراوح بين 300-400 مساعدة أسرة مسجون (حالة واحدة) بـ500 جنيه.

و7 حالات مصاريف جنازة تراوحت ما بين 200-300 جنيه، و97 حالة مساعدات من مؤسسة التكامل الاجتماعى بالغربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365