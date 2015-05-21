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الكأس لـ في الجول: أبو تريكة أشهر في مصر لأن حازم إمام عالمي

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الكأس لـ في الجول: أبو تريكة أشهر في مصر لأن حازم إمام عالمي الكأس لـ في الجول: أبو تريكة أشهر في مصر لأن حازم إمام عالمي

من أفضل محمد أبو تريكة أم حازم إمام؟ دائما ما تظهر تلك المقارنات بين نجوم الكرة في العالم. أحمد حسام "ميدو" فتح من جديد باب مجال المقارنة وأحمد الكأس يتحدث لـFilGoal.com عن رأيه.

الكأس أحد أمهر لاعبي في تاريخها. ولهذا حين يتحدث فإن لكلماته بالتأكيد وزنا كبيرا.

وقال الكأس لـFilGoal.com: "أبو تريكة أشهر في مصر لأنه لعب أكثر أمام الجماهير هنا في الدوري مع الترسانة ثم الأهلي".

وتابع "لكن حازم إمام عالمي. معروف في إيطاليا كلها وفي أوروبا".

وأردف "بالنسبة لي هذا الثنائي من أمهر لاعبي الكرة المصرية عبر تاريخها. وكنت أعشق مشاهدته على المستوى الشخصي".

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