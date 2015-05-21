انتقالات – ظهير المقاولون لـ في الجول: عن سبب انفجاره مع المعلم.. ومحادثاته مع الأهلي والزمالك

الزمالك اتصل أولا. لكن الأهلي لازالت لديه فرصة. المهم أن يأتي الانتقال بشكل محترم مع المقاولون العرب يجعل شريف علاء مستريحا في خطوته المقبلة في الملاعب.

شريف علاء الظهير الأيسر للمقاولون العرب جذب أنظار الأهلي والزمالك مع اقتراب موسم الانتقالات.

الزمالك يرغب في ضم لاعب يعوض رحيل محمد عبد الشافي القريب من الانتقال بشكل نهائي إلى أهلي جدة السعودي. والأهلي يسعى للتعاقد مع ظهير أيسر يدعم حسين السيد وصبري رحيل في تلك الجبهة.

FilGoal.com تحدث مع اللاعب المتميز. والذي أكد على سعادته مع المقاولون العرب وأنه لن يرحل عن فريق ذئاب الجبل إلا برضا كامل في المفاوضات بين النادي الذي يرغب في الفوز به وناديه.

وقال شريف علاء لـFilGoal.com: "نعم الأهلي والزمالك تحدثوا معي. لكن إجابتي ثابتة، أنا مرتبط مع المقاولون بعقد يمتد لـ3 سنوات غير تلك السنة".

الانفجار

شريف علاء كان يلعب كقلب دفاع. لكن مع قدوم حسن شحاتة مديرا فنيا للمقاولون العرب انفجر وبات من اللاعبين المميزين في مركز الظهير الأيسر.

ويوضح شريف علاء "هذا الموسم وضعي اختلف تماما. كابتن حسن شحاتة يوظفني في الملعب بشكل مناسب. وأدين له بالكثير من تطوري".

وتابع "هدفي اللعب لناد كبير. لكني غير متعجل تلك الخطوة. خاصة أن المقاولون العرب من الأندية الكبيرة فعلا في مصر".

وعن وجهته المفضلة إن حصل على حق الاختيار، أجاب "النادي الذي سيتعامل باحترام مع المقاولون العرب سيكون هو النادي الذي يقدرني بشكل جيد. لسن من النوع الذي يوقع لجميع الأندية ثم يتفاوض!".

وكشف "الزمالك تحرك. لكن الوضع لازال 50% لكل المهمتين بي. أديت مباريات جيدة أمام كبار الدوري وهذا يمنحني الثقة في أني سأحصل على هدفي باللعب مع منتخب مصر قريبا".