الزمالك: نحتاج لتدعيم مركزين فقط

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن ناديه لم يتمم التعاقد مع أي لاعب حتى الآن لأنه للتو تم تشكيل اللجنة المسؤولة عن التعاقدات الجديدة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة (الحياة):"للتو شكلنا لجنة التعاقدات، وبالتالي من المنطقي أننا لم نتعاقد بعد مع أي لاعب".

وأضاف "اللجنة ستقوم بتحديد اللاعبين الذين يحتاجهم الزمالك من خلال رؤيتها الفنية".

وأردف "نحتاج لتدعيم مركزين فقط، ظهير أيسر، ونريد جلب مهاجم إفريقي".

وأتم "على الأرجح سنقوم بتعاقدين فقط من أجل الموسم الجديد لأن هدفنا هو أن يكون بالفريق لاعبا احتياطيا بكل مركز بنفس كفاءة اللاعب الأساسي".

وكان الزمالك قد تعاقد مع 18 لاعب مطلع الموسم الحالي، ويحتل حاليا صدارة الدوري المصري الممتاز.

وسيبحث الفارس الأبيض عن لاعب جديد في مركز الظهير الأيسر بعد تخليه نهائيا عن لاعبه السابق محمد عبد الشافي لنادي الأهلي السعودي.