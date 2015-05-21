اكتشاف – بالفيديو.. نانا بوكو هداف الشرطة الذي يسجل حتى بوجهه

اقتحم نانا بوكو مهاجم اتحاد الشرطة قائمة هدافي الدوري المصري بعد تسجيله 11 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن حسام باولو متصدر السباق.

انتقل الغاني صاحب الـ22 عام هذا الموسم من الدوري المصري من صفوف نادي أميدوس الغاني للشرطة في صفقة انتقال حر.

نانا بوكو مهاجم يتواجد في الثلث الأخير من الملعب. يمرر ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويخلق لنفسه مساحة جيدة للتسجيل.

ويتميز الغاني بالضغط على المدافعين واستغلال الأخطاء داخل منطقة الجزاء وتحويلها لأهداف علاوة على تسجيله للأهداف بالقدم اليمنى واليسرى ومجيد للرأسيات الموجهة ويسجل أيضا بوجهه!

ويستعرض FilGoal.com أهداف نانا بوكو في الدوري المصري.

افتتح بوكو أولى أهدافه مع الشرطة في الدوري المصري هذا الموسم في مباراة جمعت بين فريقه والرجاء في الأسبوع السادس. هرب الغاني من رقابة المدافع وتمركز أمام منطقة الـ6 ياردات وسدد الكرة بقدمه اليسرى قوية في أعلى الشباك.

وسجل بوكو ثاني أهدافه عن طريق رأسية بعد أن هرب من الرقابة وارتقى فوق الجميع ووجه الكرة برأسه بشكل جيد اسكنها على يسار الحارس.

وشهدت الجولة الـ11 ثاني أهداف بوكو برأسه في مرمى النصر سددها موجهة على يسار الحارس.

وفي مباراة جمعت بين دمنهور والشرطة في الأسبوع الـ9 سجل أولى أهدافه بالقدم اليمنى.

ضغط الغاني على مدافع دمنهور من خارج منطقة الجزاء وتوقع الخطأ بين المدافع والحارس ثم استخلص الكرة من أمامهما وسجل الكرة في المرمى الخالي.

وجاء خامس أهدافه في مرمى الجيش بهدف كان الأفضل في الجولة الـ12 بعدما خرج الحارس محمد بسام من مرماه بشكل خاطيء استغل الغاني تقدم الحارس وسدد الكرة بيمناه "لوب" من على بعد 10 أمتار من منطقة الجزاء بشكل رائع سكنت الشباك.

وأحرز بوكو هدفه السادس في الدوري أمام الداخلية بعد تحرك ممتاز من الغاني هرب من الدفاع وانفرد بمرمى أحمد فوزي راوغ الحارس والدفاع بمهارة ثم سدد الكرة بقدمه اليمنى في أقصى الزاوية اليسرى.

واستغل نانا بوكو كرة ضالة داخل منطقة الـ6 ياردات حولها بتسدية بالقدم اليمنى بين قدمى الحارس ليسجل سابع أهدافه في الدوري.

وظهرت سرعة نانا بوكو في الهدف الثامن له في الدوري المصري في مباراة الشرطة والجونة، انطلق اللاعب من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافع الجونة وفتح لنفسه زاوية التسديد ثم سددها ببراعة في المقص الأيسر لمرمى عامر محمد عامر.

والتحم نانا بوكو مع مدافع بتروجيت على حدود منطقة الجزاء مما أربك المدافع وأخطأ في تشتيت الكرة، أعدها لاعب الشرطة لنانا بوكو على حدود منطقة الـ6 ياردات لينقض الغاني على الكرة وسددها أرضية زاحفة على يسار الحارس.

وسجل بوكو هدفه العاشر في الدوري بطريقة كوميدية في مرمى الأهلي في الجولة 20!

تحرك مهاجم الشرطة وهرب من رقابة دفاع الفريق الأحمر ثم افرد بمرمى إكرامي سدد الكرة لكن الحارس تصدى للكرة ارتدت في وجه الغاني وعادت للشباك.

وسجل بوكو أخر أهدافه في الجولة 24 من عمر المسابقة عن طريق ركلة جزاء سددها بقدمه اليمنى على يسار إبراهيم فرج حارس الاتحاد.

FilGoal.com يعرض كل أهداف حسام باولو هذا الموسم.. لمشاهدتها