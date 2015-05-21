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ماركا: رونالدو لا يشعر بالاستقرار في مدريد

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ماركا: رونالدو لا يشعر بالاستقرار في مدريد ماركا: رونالدو لا يشعر بالاستقرار في مدريد

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا في عددها الصادر يوم الخميس يفيد بأن كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد لا يشعر بالاستقرار مع الفريق في الوقت الحالي بعد الخروج من الموسم خالي الوفاض من البطولات.

وفشل ريال مدريد في التتويج بلقب الدوري الإسباني، وودع كأس الملك على يد أتليتك مدريد، ودوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس.

وأفاد تقرير الصحيفة الإسبانية بأن رونالدو لا يشعر بالسعادة بسبب طريقة إدارة الفريق الفنية من قبل المدرب كارلو أنشيلوتي، خاصة وأن أهدافه الـ58 لم تساعدهم على الظفر بأي بطولة.

هذا بالإضافة إلى أن رونالدو يشعر بالغضب من إدارة الفريق الملكي التي لم تدافع عنه أمام الانتقادات التي تعرض لها بعد احتفاله بعيد ميلاده عقب الخسارة من أتليتكو مدريد في الدوري برباعية دون رد.

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