أحلام أفضل نجمة مغردة على "تويتر" في استفتاء "سيدتي نت"

على مدى أكثر من شهر، نظّم موقع "سيدتي نت" أضخم استفتاء جماهيري لاستطلاع آراء القراء بأفضل نجمة "مغردة" على موقع "تويتر".

عشرات الآلاف صوتوا للنجمة التي رأوا أنها الأجدر بحمل اللقب، استناداً إلى تفاعلها مع متابعيها على "تويتر"، وإلى أسلوبها في كتابة التغريدات، ونوعية التغريدات التي تكتبها.

وقد برز منذ اليوم الأول التنافس القوي بين فانز الفنانتين إليسا وأحلام، لتعود أحلام وتحسم النتيجة بفارق كبير حيث حظيت بنسبة 61,14 % من تصويت الجمهور مقابل 14,28 % لإليسا وفي المرتبة الثالثة حلّت نجوى كرم بنسبة 11,74 % وحلّت في المرتبة الرابعة نانسي عجرم بنسبة 2,84 %.

وقد كان لافتاً تفاعل جمهور أحلام مع التصويت، وهو ما يعكس مدى حماسه لنجمته الأكثر تفاعلاً ونشاطاً على "تويتر"، التي كانت أوّل فنانة عربيّة تتخطّى حاجز المليون متابع على الموقع.