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الشرقية تطلق مبادرة "أهالينا" لدعم الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان

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الشرقية تطلق مبادرة "أهالينا" لدعم الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان الشرقية تطلق مبادرة "أهالينا" لدعم الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان
وافق الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، على رعاية مبادرة "أهالينا" لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بالشرقية، وتوفير كل السبل لإنجاح المبادرة التى تهدف إلى دعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجاً من الناحية الصحية وعمل مشروعات صغيرة ومحو أمية فى القرى ومراكز المحافظة.

صرح بذلك توفيق حماد مستشار محافظ الشرقية للعمل الأهلى وشئون الإعاقة، وتشمل المبادرة تدريب السيدات المُعيلات وذوى الإعاقة على مشروعات يمكن إدارتها منزلياً، وسوف يقوم فريق من المدربين بزيارة القرى الأكثر فقراً وعمل دورات تدريبية للفئات المستهدفة، وكذلك عمل فصول لمحو أمية من لم يستطع القراءة والكتابة ومن ذوى الاحتياجات الخاصة.

ويشارك فى رعاية المبادرة وزارة التضامن ااعجتماعى والشباب والرياضة والجمعيات والمؤسسات الرائدة فى تلك المجالات ورجال الأعمال.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات هذه المبادرة مع بداية شهر رمضان الكريم حيث سيتم فى نهاية الشهر الكريم تقييم المرحلة الأولى من المبادرة وتكريم المراكز التى حققت أعلى دعم من المجتمع المدنى للأسر الأولى بالرعاية "رئيس المدينة – الجمعيات – رجال الأعمال".

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