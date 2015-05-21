إجراء عمليتين بأول وحدة فى الصعيد لجراحة عظام الأطفال بمستشفيات أسيوط

أعلن الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن افتتاح أول وحدة متخصصة فى جراحة عظام الأطفال بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس الجامعة، وأوضح الجمال أن تلك الوحدة تُعد هى الأولى من نوعها فى صعيد مصر والتانية على مستوى محافظات الجمهورية، والتى يعمل بها نخبة متميزة من أطباء قسم جراحة العظام بالكلية، والتى من المقرر لها علاج الأطفال المصابين بمختلف أنواع تشوهات العظام الخلقية وبالمجان.

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال الجعفرى رئيس القسم، أن الوحدة تقدم خدمة صحية متميزة، وذلك فى مجال علاج التشوهات الخلقية بالعظام، والتى قد تشمل حالات االقدم المخلبية والخلع الخلقى لمفصل العظام وحالات تطويل العظام، بالإضافة إلى علاج التشوهات الناجمة من الشلل الدماغى وكسور الأطفال، مضيفاً أن الوحدة مزودة بأحدث الأجهزة الطبية المتميزة فى هذا المجال وتبلغ طاقتها الاستيعابية 8 أسر، والتى من المقرر أن يتم بها إجراء عمليات اليوم الواحد.

وبدوره أوضح الدكتور محمد خالد المدرس بقسم جراحة العظام وأحد المتخصصين فى الوحدة، أنه قد تم العمل الفعلى بالوحدة من خلال نجاح أول عمليتين جراحيتين لطفلين لا يتعدى عمرهما خمسة شهور والذين يعانون من تشوه القدم المخلبية وهو أكثر التشوهات انتشاراً فى مصر، حيث تبلغ معدل الإصابة به واحد فى الألف والتى كانت يتم علاجها سابقاً بإجراء جراحات معقدة والتى ينتج عنها بعض المضاعفات التى قد تصل إلى ارتجاع للتشوه، أما حالياً فمن المقرر أن يتم داخل الوحدة باستخدام جبس متكرر ثم يعقبها عملية جراحية، وهو ما يصل بنسبة النجاح فى علاج التشوه من 98 إلى 100%، وذلك بأيدى فريق متميز من شباب الأطباء يضم أحمد خشبة، وناريمان أبو العيون، وأحمد إكرام، والذين تلقوا تدريبات مكثفة فى عدد من الدول المتقدمة فى هذا المجال والتى تشمل إيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.



>

جانب من العمليات الجراحية التى أجريت



>

الفريق الطبى الذى أجرى أولى العمليات