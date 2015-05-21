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تدريب 25 سيدة من اهالى عشش محفوظ بالمنيا على أعمال الخياطة

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تدريب 25 سيدة من اهالى عشش محفوظ بالمنيا على أعمال الخياطة تدريب 25 سيدة من اهالى عشش محفوظ بالمنيا على أعمال الخياطة

21 مايو 2015 | 1:13 مساءً

صورة أرشيفية

أعلنت وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة المنيا عن الانتهاء من تدريب عدد 25 سيدة من اهالى عشش محفوظ علي أعمال الخياطه وذلك على مدار 24 يوما داخل مبنى التأهيل المهني ، بالتعاون مع مؤسسة الخير ومجلس التدريب الصناعي وأكاديمية نقوش للتدريب الحرفي . أكد المهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات ان السيدات اللاتي تلقت التدريب سيتم منحهن 25 ماكينة خياطة كمشروع متناهي الصغر في مجال الخياطة للأسر المنتجة من اهالى المنطقة بالإضافة إلى 25 شهادة مزاولة مهنة بأسماء المستفيدات ، وأشار المهندس نيازى مصطفى  إلى أن هذا التدريب تم تنظيمه وفقاً لبروتوكول التعاون بين وحدة تطوير العشوائيات ومؤسسة مصر الخير والخاص بخطة التدخلات الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة عشش محفوظ والتي تتضمن محور تدريب وتشغيل الشباب .

2015-05-21

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