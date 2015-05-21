بلاغ للنائب العام يتهم الحكومة بإهدار أكثر من 37 مليون جنيه في «الكارت الذكي »

تقدم احمد بدوى ومحمد صابر، المحاميين، بصفتيهما وكيلين عن احمد شوقى عبد الوهاب ببلاغ للنائب العام حمل رقم 6575 لسنة 2015، ضد مسئولين بوكالة الاخبار للاعلان ووزارة المالية يتهمونهم فيه بإهدار المال العام، والاستيلاء عليه، والتربح وتربيح الغير عن طريق استغلالهم لسلطاتهم ونفوذهم الوظيفية، والإضرار العمد بأموال مؤسسة أخبار اليوم وأموال وزارة المالية، من خلال المشروع القومى للكارت الذكى “المنظومة الإلكترونية لتوزيع المنتجات البترولية” والذى اسندته وزارة المالية لوكالة الأخبار للإعلان بقيمة 37 مليون جنيه.

تقدم البلاغ ضد كل من، سعيد اسماعيل حسن البنا مدير عام الإعلانات سابقا، بالمعاش حاليا، ومحمد عبد الرحمن على أحمد الهوارى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا، ورئيس اكاديمية أخبار اليوم حاليا، وأحمد سامح حسين سعد الله رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا، مدير سكرتارية تحرير حاليا، وشاهندا أحمد فؤاد عبد الهادى الوردانى المستشار الإعلانى لوكالة الأخبار للإعلان، تعاقد مؤقت، والمسئولة عن تنفيذ عقد وزارة المالية “الكارت الذكى بـ37 مليون جنيه”، واسامة عواد عبد العاطى نائب مدير عام الإعلانات، والمسئول عن وكالة الأخبار للإعلان وإعلانات الطرق، ومحمد عزب شحاته مدير إعلانات الطرق، والمختص بالاتفاق مع الوكالات الإعلانية لاستئجار المواقع الإعلانية والتراخيص، وعماد سالم برهان محمد هيكل مدير وكالة الأخبار للإعلان حاليا، ومجدى كمال محمد زكى مدير عام الإعلانات سابقا، نائب مدير الإعلانات حاليا، وعبد الرحمن بخاطره احمد نائب مدير عام الإعلانات والمدير المالى لقطاع الاعلانات، والهامى حسانين فؤاد الشريف نائب مدير عام الاعلانات للمتابعة ومدير إعلانات الطرق سابقاً، وبالمعاش حالياً، والمسئولين بوزارة المالية عن تنفيذ عقد حملة إعلانات الكارت الذكى مع وكالة الأخبار للاعلان.

ذكر البلاغ، أنه بمناسبة إسناد وزارة المالية حملة الإعلانات الخاصة بالمنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية “الكارت الذكى” إلى وكالة الأخبار للإعلان فى غضون شهر يونيه عام 2013، بموجب العقد المبرم بين وزارة المالية ووكالة الأخبار للإعلان والذى اشتمل على القيام بحملة إعلانات متنوعة فى وسائل اعلانية متعددة منها إعلانات (اصدارات صحفية – إعلانات طرق- إعلانات تليفزيونية – إعلانات راديو، ومطبوعات وبوسترات وغيرها) وذلك للمدة المذكورة فى العقد مقابل 37 مليون جنيه، تسدد من المال العام إلى الوكالة المذكورة على دفعات، تم سداد مبلغ اكثر من 20 مليون جنيه تقريبا، على ثلاث دفعات للبدء واتخاذ اجراءات تفعيل هذه الحملة والترويج لها لتحقيق اهدافها نحو ترشيد استهلاك المواد البترولية.

واوضح، ان وقائع الاعتداء والإهدار الجسيم للمال العام والاضرار العمدى تمثلت فى قيام وكالة الأخبار للإعلان من خلال المسئولين عن تنفيذ عقد وزارة المالية سالف الذكر، بعدم نشر اذاعات الإعلانات فى التليفزيون والراديو فى المساحة الزمنية المتفق عليها بالعقد، وقصرها على فترات زمنية محدودة وضعيفة وغير متفق عليها بالعقد ولا تتناسب مع حجم وقيمة الحملة وما يقابل تلك الفترات الزمنية من سعر.