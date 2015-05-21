محلب يشهد توقيع عقدين لتنفيذ مشروعات سكنية بتكلفة 60 مليار جنيه

شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، توقيع أول عقدين لتفعيل مذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها خلال المؤتمر الاقتصادى للتنمية العمرانية بالقاهرة الجديدة والآخر بـ6 أكتوبر مع شركة ساسيبان السعودية بتكلفة استثمارية 60 مليار جنيه للمشروعين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه تم الاتجاه لفكر الشراكة مع المستثمرين الجادين، موضحا أن العائد الذى يأتى للدولة من خلال هذا الفكر يكون اعلى بكثير، موضحاً انه سيتم توقيع ٤ عقود مع عدد من الشركات خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه، أضاف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن هناك نوعين من التوقيعات تم التوقيع عليها بالمؤتمر الاقتصادى مارس الماضى، منها مذكرات تفاهم ومنها عقود، لافتا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية درست عدد من العروض حتى تم اختيار شركة ساسيبان السعودية لتوافر الشروط المناسبة لهم.