وصول 8500 طن بوتاجاز و477 حاوية لموانئ السويس‎

صرح عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لإستقبال السفينة “ماريمارجاز” و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

صرح الربان أشرف المغنى مدير عام ميناء السخنة أن الميناء يستعد اليوم لمغادرة السفينة كوتا كيمباك و على متنها 378 حاوية بوزن 10174 طن متجهة إلى العقبة و السفينة أو أم بونتاتيس و على متنها 99 حاوية بوزن 243 طن متجهة إلى بورتسودان .

يستعد ميناء الأدبية اليوم لاستقبال السفينة فيسوفيوس و على متنها 126 طن معدات و مهيئات قادمة من الإسكندرية كما تغادر الميناء السفينة نور و على متنها 4 ألاف طن بضائع عامة متجهة إلى العقبة .

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة مسرة و على متنها 479 راكب و 75 سيارة و 12 شاحنة كما تغادر الميناء العبارة امانة و على متنها 17 راكب و 5 سيارة و 16 شاحنة .

يستعد ميناء نويبع اليوم لإستقبال العبارة أيلة و على متنها 385 راكب منهم 44 معتمر و 1 باص عمرة و 7 شاحنة و 4 سيارة و السفينة بريدج و على متنها 32 شاحنة كما تغادر السفينة سينا و على متنها 40 راكب و 37 شاحنة .

شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض و على متنها 566 راكب و 16 سيارة متجهة الى ميناء ضبا السعودى و ذلك فى أولى رحلاتها بعد إنهاء أعمال الصيانة الدورية .

يشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة و وصول السفينة نيوتاليس و على متنها 171 سائح إلى و من الكنيسة لزيارة المناطق الأثرية و ممارسة رياضة الغوص ، كما شهد ميناء شرم الشيخ بالامس وصول و مغادرة للسفينة نيوتاليس و على متنها 65 سائح .