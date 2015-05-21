إنشاء وتوسعة 139 مدرسة لتقليل الكثافة الطلابية باسيوط

اعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ اسيوط عن انشاء واحلال وتوسعة 139 مدرسة بمختلف قرى ومراكز المحافظة طبقا للتمويل المتاح وفى ضوء خطة الدولة للنهوض بالعملية التعليمية حتى تسير على اكمل وجه ولتقليل معاناة الطلاب مشقة الذهاب الى المدارس البعيدة وكذلك منع تسرب التلاميذ من المدارس ولتقليل الكثافة والقضاء على تعدد الفترات الدراسية وكذلك المناطق المحرومة .

ومن جانبه اكد المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة هيئة الابنية التعليمية بأسيوط الى انه جارى العمل فى انشاء واحلال وتوسعة بعدد 35 مدرسة بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة 2015 / 2016 لهيئة الابنية التعليمية وبتمويل من صندوق دعم المشروعات مشيرا الى استمرار العمل بعدد 47 مدرسة بعدد 705 فصل تعليمى ضمن خطة 2014 / 2015 وعدد 33 مدرسة جارى تنفيذها بمراكز ساحل سليم وابوتيج ومنفلوط والقوصية وديروط ضمن المنحة الالمانية والتى تقدر بمبلغ 34 مليون يورو لمحافظتى اسيوط وسوهاج .

واشار مدير المنطقة الى انه تم تسليم عدد 7 مدارس ضمن المرحلة الاولى ضمن المنحة الاماراتية وهى مدرسة الرياض بديروط وجزيرة بهيج وكوم ابوشيل بابنوب والتربية الفكرية بالساحل والشيخ احمد بالبدارى وصدفا الاعدادية بنات ومنفلوط الاعدادية بنات بالاضافة الى 7 مدارس اخرى ضمن المرحلة الثانية ضمن المنحة الاماراتية والتى سيبدأ العمل بها قريبا بالاضافة الى عدد 2 مدرسة بمشاركة مؤسسة مصر الخير وعدد 5 مدارس مقدمة من المنطقة الجنوبية العسكرية و3 مدارس ضمن المشاركة المجتمعية .