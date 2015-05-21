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عقاقير علاج السرطان تمنع اضطرابات المخ عند مرضى متلازمة داون

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عقاقير علاج السرطان تمنع اضطرابات المخ عند مرضى متلازمة داون عقاقير علاج السرطان تمنع اضطرابات المخ عند مرضى متلازمة داون
توصل فريق من العلماء الأمريكيين إلى أن فئة من الأدوية المضادة للسرطان قد تكون قادرة على منع اضطرابات المخ، بما فى ذلك متلازمة داون، ومتلازمة أكس الهشة، وفقا لأحدث الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد.

وتعود متلازمة داون وأكس الهشة إلى أسباب وراثية الأكثر انتشارا والمسببة للإعاقة الذهنية، حيث يعمل الخلل فى كروموسوم 21 فى التسبب من خلال وجود نسخة إضافية على الإصابة بمتلازمة داون أو أكس الهشة من خلال طفرة فى جين واحد .

فقد وجد العلماء أن إعطاء عقارى مكافحة سرطان الدم " نيلوتينيب" و"بافيتينيب" إلى يرقات ذبابة تعانى من أعراض متلازمة أكس الهشة لمنع ظهور الأعراض ومشاكل الخلية المرتبطة بهذا الاضطراب .

وتقترح الدراسة المنهج العلاجى المحتمل لعلاج اضطرابات المخ المرتبطة بعدم انتظام بروتين "ديسكام"، التى ينظر إليها فى كل من متلازمة داون ومتلازمة أكس الهشة .

وفى سلسلة من التجارب أجرتها الدراسة، أظهر الباحثون أن بروتين "ديسكام" يعمل على تنشيط بروتين آخر يعرف باسم "أبيلسون التيروزين كيناز" (ABL). .

وقد أخذ العلماء ذبابة معدلة وراثيا تنتج مستويات عالية من بروتين "ديسكام" وتم تقديم عقار معالج للسرطان، يعمل عن طريق إعاقة عمل بروتين "أبيلسون التيروزين كيناز" (ABL). .

وعلى الرغم من وجود قدر هائل من التشابه بين الذباب والبشر، إلا أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات قبل تطوير استراتيجية علاجية فعالة آمنة لعلاج البشر.

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مصر 365