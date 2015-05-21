حصرياً..الصورة الأولى من كواليس "أستاذ ورئيس قسم" للزعيم عادل إمام

استطاعت "سيدتي نت" أن تحصل حصرياً على صورة من كواليس تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" للفنان عادل إمام، وهي من مشهد يقدمه الزعيم مع الطفل أحمد بركات الذي يلعب دور ابنه.

وفي المشهد، يخلّص إمام ابنه من بين أطفال الشوارع الذين يحاولون أذيته خصوصاً وأن الزعيم ترك الطفل مع والدته ولم يسأل عنه لسنوات طويلة، ثم يعود لمحاولة إنقاذه.

مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" يقوم ببطولته كل من لقاء سويدان، وأحمد بدير وإخراج وائل إحسان ومقرر عرضه في رمضان المقبل.

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