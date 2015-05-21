أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حصرياً..الصورة الأولى من كواليس "أستاذ ورئيس قسم" للزعيم عادل إمام

Google+ Print
حصرياً..الصورة الأولى من كواليس "أستاذ ورئيس قسم" للزعيم عادل إمام حصرياً..الصورة الأولى من كواليس "أستاذ ورئيس قسم" للزعيم عادل إمام

الخميس 21-05-2015 09:53

استطاعت "سيدتي نت" أن تحصل حصرياً على صورة من كواليس تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" للفنان عادل إمام، وهي من مشهد يقدمه الزعيم مع الطفل أحمد بركات الذي يلعب دور ابنه.

وفي المشهد، يخلّص إمام ابنه من بين أطفال الشوارع الذين يحاولون أذيته خصوصاً وأن الزعيم ترك الطفل مع والدته ولم يسأل عنه لسنوات طويلة، ثم يعود لمحاولة إنقاذه.

مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" يقوم ببطولته كل من لقاء سويدان، وأحمد بدير وإخراج وائل إحسان ومقرر عرضه في رمضان المقبل.

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي