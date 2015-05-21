أسس عظام طفلك بالبقدونس والملوخية والسردين والسلمون

علاقة الغذاء بالصحة العظام

>

أهمية الغذاء الصحى فى تكوين عظام الطفل

>

يلعب الغذاء دورًا مهمًا فى تكوين عظام الجسم نظرًا لأنه أحد العناصر الأساسية لتكوين العظام، الذى يعتمد على الكالسيوم والفسفور والكبريت.>قال الدكتور محمد قدح، أخصائى جراحات العظام والتشوهات، إن علاقة الطعام بصحة العظام وطيدة للغاية نظرًا لأن العظام هى البنك الذى يدخر فيه الطعام الكالسيوم والفسفور لوقت الحاجة.>ويستكمل د. محمد قائلاً: "يجب على الأمهات الاهتمام بتناول طفلها الغذاء الصحى لبناء جسمه بصورة صحيحة نظرًا لأن العظام تتكون فى الأساس من الكالسيوم والفسفور والكبريت لذلك هناك أنواع طعام مهمة لبناء العظام وأهمها:

1)الألبان ومشتقاتها من أنواع الجبن المختلفة والزبادى وإن كان يفضل أن تكون منزوعة الدسم لتفادى زيادة نسبة الكولسترول.

>2)المأكولات البحرية مثل أسماك التونة والسردين والسلمون وكذلك القشريات كالجمبرى والسبيط.

>3)الخضراوات مثل الفجل والجرجير والبقدونس والملوخية والبامية.

>4)البصل والثوم نظرًا لاحتوائهم على عنصر الكبريت بصورة كبيرة.

>5)الطحينة والعسل الأسود السمسم والشوفان والشعير.

أهم المحظورات التى يجب مراعاتها للاستفادة الكالسيوم

>

>ويتابع د. محمد قائلة: "هناك بعض المحظورات التى ينبغى مراعاتها بأنواع الطعام والتى تؤثر على نسبة امتصاص الكالسيوم وأهمها:>1)تناول البروتين الحيوانى بكثرة.>2)الإفراط فى تناول الأملاح.>3)تناول الحبوب الكاملة كخبز السن مع الجبن.>4)بعض المأكولات الغنية بحمض الأوكساليك كالسبانخ والبنجر.>5)الكافيين الموجود فى القهوة والمشروبات الغازية.