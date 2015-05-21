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أسس عظام طفلك بالبقدونس والملوخية والسردين والسلمون

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أسس عظام طفلك بالبقدونس والملوخية والسردين والسلمون أسس عظام طفلك بالبقدونس والملوخية والسردين والسلمون
يلعب الغذاء دورًا مهمًا فى تكوين عظام الجسم نظرًا لأنه أحد العناصر الأساسية لتكوين العظام، الذى يعتمد على الكالسيوم والفسفور والكبريت.

علاقة الغذاء بالصحة العظام
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>قال الدكتور محمد قدح، أخصائى جراحات العظام والتشوهات، إن علاقة الطعام بصحة العظام وطيدة للغاية نظرًا لأن العظام هى البنك الذى يدخر فيه الطعام الكالسيوم والفسفور لوقت الحاجة.

أهمية الغذاء الصحى فى تكوين عظام الطفل
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>ويستكمل د. محمد قائلاً: "يجب على الأمهات الاهتمام بتناول طفلها الغذاء الصحى لبناء جسمه بصورة صحيحة نظرًا لأن العظام تتكون فى الأساس من الكالسيوم والفسفور والكبريت لذلك هناك أنواع طعام مهمة لبناء العظام وأهمها:

1)الألبان ومشتقاتها من أنواع الجبن المختلفة والزبادى وإن كان يفضل أن تكون منزوعة الدسم لتفادى زيادة نسبة الكولسترول.
>2)المأكولات البحرية مثل أسماك التونة والسردين والسلمون وكذلك القشريات كالجمبرى والسبيط.
>3)الخضراوات مثل الفجل والجرجير والبقدونس والملوخية والبامية.
>4)البصل والثوم نظرًا لاحتوائهم على عنصر الكبريت بصورة كبيرة.
>5)الطحينة والعسل الأسود السمسم والشوفان والشعير.

أهم المحظورات التى يجب مراعاتها للاستفادة الكالسيوم
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>ويتابع د. محمد قائلة: "هناك بعض المحظورات التى ينبغى مراعاتها بأنواع الطعام والتى تؤثر على نسبة امتصاص الكالسيوم وأهمها:
>1)تناول البروتين الحيوانى بكثرة.
>2)الإفراط فى تناول الأملاح.
>3)تناول الحبوب الكاملة كخبز السن مع الجبن.
>4)بعض المأكولات الغنية بحمض الأوكساليك كالسبانخ والبنجر.
>5)الكافيين الموجود فى القهوة والمشروبات الغازية.

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مصر 365