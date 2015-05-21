خدى بالك.. الولادة القيصرية قد تحتاج نقل دم ودخول العناية المركزة

دقت دراسة طبية جديدة ناقوس الخطر من إقدام الأم على ولادة طفلها الأول "ولادة قيصرية" نظرا لأنها قد تصبح أكثر عرضة للحاجة إلى نقل الدم، فضلا عن ارتفاع احتمالات دخولها وحدات العناية المركزة، مقارنة بالأمهات اللاتى يخترن الولادة الطبيعية.

وأوضح التقرير الصادر عن الدراسة، الذى أعدته سالى كورتين أستاذ الإحصاء بمركز الوقاية ومكافحة الأمراض بالتعاون مع المركز الوطنى للإحصاءات الصحية، أن تسع سيدات من بين 10 على استعداد لإعادة تجربة الولادة القيصرية مرة أخرى.

وأضافت كورتين أن هناك المزيد من المخاطر الصحية للأمهات فى حال تكرار الولادة القيصرية مقارنة بالولادات الطبيعية، موضحة أنها تشمل مخاطر الحاجة إلى نقل الدم، وانفجار الرحم، والحاجة إلى دخول العناية المركزة وزيادة احتمال استئصال الرحم.

وأشارت أستاذ الإحصاء بمركز الوقاية ومكافحة الأمراض إلى أن الولادات القيصرية ما تزال تمثل نحو 15% فقط من إجمالى الولادات، فى حين أن 85% من الأمهات لم يخضن تجربة الولادة القيصرية فى أول مرة ينجبن فيها.

وفى هذا الصدد، يؤكد الدكتور مارك دى فرانشيكو رئيس الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد على المضاعفات الصحية التى قد تتعرض لها الحامل فى حال إصرارها على الولادة القيصرية دون الحاجة إليها، مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتجنب مثل هذه الولادات على الأقل فى الطفل الأول.

وأضاف أنه على الرغم من أن العملية القيصرية يمكن أن تكون إجراء هاما لإنقاذ حياة الأم والجنين على حد سواء، إلا أن العديد من الأمهات يبالغن فى اللجوء إليها فى الولايات المتحدة فى السنوات الأخيرة .

وقالت الدكتورة "كاثرين هرواى" أستاذ مساعد طب الأمومة والجنين فى مستشفى جامعة "ستاتن" فى مدينة نيويورك، يلجأ الكثير من الأطباء إلى الولادات القيصرية خاصة فى الطفل الثانى لتجنب احتمالات مقاضاتهم فى حال حدوث أى مكروه للطفل.

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