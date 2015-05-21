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لمريض القلب.. اتمشى نص ساعة يوميا لتجنب أى مضاعفات

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لمريض القلب.. اتمشى نص ساعة يوميا لتجنب أى مضاعفات لمريض القلب.. اتمشى نص ساعة يوميا لتجنب أى مضاعفات
تساهم ممارسة الأشخاص للرياضة خاصة مرضى قصور القلب فى الوقاية والحماية من مضاعفات عديدة أهمها تقليل تكرار حدوث الجلطات والذبحات الصدرية وعدم التعرض لتوقف عضلة القلب المفاجئ.

أهمية الرياضة لمرضى قصور القلب
>قال الدكتور أحمد الجمل أخصائى أمراض القلب والقسطرة التداخلية بالمعهد القلب القومى، إن مريض القلب يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من نشاط الدورة الدموية لتفادى تعرضه للجلطات كما أن لعب الرياضة يعتبر عامل مساعد هام للحماية من الإصابة بالذبحات الصدرية والجلطات القلبية وكذلك من خلال عوامل أخرى أهمها:
>1)خلق تفرعات شريانية متواصلة فى شكل شبكية لحماية الشرايين التاجية وخلق مسار بديل للدم فى حالة حدوث الذبحة مما يقلل من مضاعفات أمراض الشرايين التاجية.

2) تزيد من معدل القوى الاحتياطية cardditc resfeveة لعضلة القلب مما يمنح المريض القدرة على تحمل الجهد العضلى والعمل اليومى بشكل أفضل.
>3) تقلل من مستوى الثلاثية والكولسترول بالدم مما يحمى شرايين القلب التاجية وتقليل الإصابة بقصور الشريان التاجى.
>4) المشى لمدة نصف ساعة 5 أيام أسبوعيا تلعب دور هام وأساسى فى الوقاية والعلاج من أمراض القلب.
>5) تعمل على تقليل التوقف المفاجئ لعضلة القلب التى تؤدى لوفاة المفاجئة.
>6)تقلل من تكرار حدوث جلطات والذبحات الصدرية للمرضى الذين أجروا عملية توسيع وتركيب دعامة للقلب.
>7) تساعد على تدريب عضلة القلب على تحمل الجهد العضلى تدريجيا.

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مصر 365

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