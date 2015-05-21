محافظ قنا يعلن الانتهاء من مرسى دشنا بتكلفة مليون و250ألف جنيه

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الانتهاء من إنشاء المرسى النيلى (دشنا – الوقف)، بتكلفة إجمالية مليون و400 ألف جنيه، وجارى إنشاء مبنى جديد ملحق بمقر الوحدة المحلية لمدينة دشنا بتكلفة 639 ألف جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 88 ألفا 715 جنيها لشراء تجهيزات وأثاث للوحدة المحلية لمدينة دشنا.

وأشار "الهجان"، إلى أن إجمالى تكلفة المشروعات الخدمية بمدينة دشنا خلال العام الماضى بلغت 178 مليونا و959 ألف جنيه، ففى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أعلن الهجان الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة المعالجة وشبكات الانحدار وخطوط الطرد ومحطات الرفع رقم "2، 3، 4" بتكلفة إجمالية بلغت 139 مليون جنيه، فيما تم تنفيذ نسبة 50% من مشروع الغابة الشجريه بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه المقامة بقرية أبومناع غرب .

وفيما يخص قطاع النظافة والتجميل بالمدينة، أكد المحافظ تخصيص مليون و981 ألف جنيه لشراء سيارة رى أشجار وقلاب قمامة حمولة 10 أطنان لمدينة دشنا و2 قلاب قمامة حمولة 4 أطنان لقريتىّ أبومناع بحرى وأبومناع غرب، بالإضافة إلى سيارة تلسكوب لقرية السمطا بحرى .

وفى قطاع الكهرباء، أوضح "الهجان" أنه تم تدعيم مدينة دشنا والقرى التابعة لها بمعدات إناره وقطع غيار كهرباء بتكلفة مالية مليون و350 ألف جنيه، كما تم تركيب محول كهرباء قدره 200ك بالمشتملات فى نجع النزهات بقرية السمطا بحرى بتكلفة 350 ألف جنيه .