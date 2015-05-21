مجازاة خمسة مسئولين بالجمعية الزراعية بكفر سعد بدمياط لتقصيرهم فى العمل

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، مجازاة خمسة من المسئولين بخـصم 20 يوماً من راتب كل منهم، لتقصيرهم فى عملهم، وعدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال إزالة تعدى أحد المواطنين على الأراضى الزراعية بــمساحة 190 مترًا بناحية الوسـطانى بمركز كفر سعد وهم: مدير الجمــعية الزراعية بالوسطانى التـابعــة للإدارة الزراعية بكفر سـعد ومسئول حمـاية الأراضى بالجمعية الزراعية بالوسطانى ومهندسان زراعيان بالإدارة الزراعــية بكفر سـعد ومدير التنظيم بالوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر سعد.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365