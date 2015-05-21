25 مايو.. جنايات الإسكندرية تحاكم 7 أعضاء بـ"تنظيم الإخوان السرى"

حددت محكمة الاستئناف جلسة 25 مايو الجارى، لمحاكمة 7 أعضاء باللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أمام الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الإسكندرية، لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تولت تخريب محولات الكهرباء، واستهداف منشآت حيوية بمحافظة الإسكندرية.

وتضم أوراق القضية أسماء كل من: مجاهد. م. م. ب.ع، 21 عامًا طالب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والسيد. ل. ع. ح، 44 عامًا دكتور أسنان، وعنتر. ج. ع. ق، 36 عامًا يعمل موظف بهيئة النقل العام، ومحمد. أ.م.ع، 32 عامًا ويعمل مقاول، ورمضان. ج.غ، 31 عامًا عامل بمطعم، وعبد الله. إ. ع، 25 عامًا عامل بشركة، ومحمد. إ. م. م.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، وضباط قطاع الأمن الوطنى، ذكرت أن المتهمين المحالين للمحاكمة الجنائية، ينتمون إلى اللجان النوعية التابعة للتنظيم السرى لجماعة الإخوان المسلمين، المكلفة بتنفيذ العمليات الإرهابية لإسقاط الدولة ونشر الفوضى فى القطر المصرى.

وتبين من التحريات المقدمة للنيابة العامة، أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين خلية إرهابية لتنفيذ التعليمات، التى تصدرها قيادات تنظيم الإخوان المسلمين، وخططوا للتعدى على رجال الجيش والشرطة، واستهداف المقرات الأمنية، والمنشآت العامة والخاصة.

وذكرت التحقيقات، أن الخلية الإرهابية، التى تولت تنفيذ العمليات التخريبية فى نطاق محافظة الإسكندرية، خططت لاستهداف السنترالات، ومقرات البنوك، والمصارف الآلية، ومحولات وأبراج التيار الكهربائى، بهدف التأثير على الخدمات المقدمة من الحكومة للمواطنين، وإثارة الرأى العام تنفيذا لمخطط هدم مؤسسات الدولة.‏

‏وبحسب محضر ضبط المتهمين أعضاء الخلية، نفذت الجهات الأمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المركزى بالإسكندرية، حملة للقبض على الإرهابيين وضبط بحوزتهم سيارة هيونداى اتوس لبنى اللون تحمل لوحات س د ع /2519‏، وسيارة ماركة أوبل استرا، زيتى اللون تحمل لوحات س ن ى /4867‏، وسيارة ماركة شيفروليه لانوس فضى اللون تحمل لوحات س ب م/ 8649‏.

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