"العربية للتصنيع" توقع برتوكولا لتركيب أعمدة طاقة شمسية للإنارة بالفيوم

استقبل الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الخميس، المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، لتوقيع بروتوكول وعقد لتوريد وتركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية وأسطوانات بوتاجاز وسيارات مجهزة بمكابس قمامة، وغيرها من منتجات الهيئة التى تخدم التنمية المحلية بمحافظة الفيوم.

وقد استعرض الفريق عبد العزيز سيف الدين مع محافظ الفيوم إمكانيات الهيئة التصنيعية والتكنولوجية فى مجالات الصناعة والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، وتفقدا سويا المعرض الدائم لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع، وأهميتها ودورها التاريخى فى عملية التصنيع المحلى، ومدى خدمته لأهداف الاقتصاد القومى، إلى جانب دورها الهام فى تلبية احتياجات القوات المسلحة والدول العربية.

والعقد الموقع بين الهيئة ومحافظة الفيوم يأتى فى إطار مجهودات الدولة وخطتها، لتشجيع الصناعة المحلية، تطبيقا لقرار رئيس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، الخاص بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى.

من جانبه، أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة أن الشراكة مع محافظة الفيوم خطوة على طريق تشجيع المنتج المحلى وتقنين استيراد أى منتج له بديل محلى.

قال وائل مكرم محافظ الفيوم إنه تقرر اتباع سياسة جديدة لترشيد استهلاك الكهرباء فى المصالح والطرق العامة، مشيرا إلى أنه سيتم تغيير جميع كشافات الإنارة العادية واستخدام الموفرة التى تساهم فى توفير الطاقة الكهربائية وتقليل الاستهلاك بالإضافة إلى منتجات الهيئة العربية للتصنيع المتميزة فى الحفاظ على البيئة وتدوير القمامة.

يذكر أن البروتوكول يخدم أهم المشروعات القومية والمستقبلية الهامة لمشروعات الطاقة المتجددة والتى تشارك فيها بقوة وكفاءة الهيئة العربية، خاصة المتعلقة بأعمدة الإنارة الشمسية ذات التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى منتجات الهيئة التى تخدم التنمية المحلية بمحافظة الفيوم مثل سيارات مجهزة بمكابس قمامة وأسطوانة البوتاجاز وسيارات كنش ورش وسيارات نقل.