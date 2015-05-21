أحمد الطيب: القوات المسلحة رمز العزة والكرامة.. وانطلاق قناة الأزهر قريبا

التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف، بوفد كلية الدفاع الوطنى بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث قال: إن ضباط وجنود القوات المسلحة والجيوش العربية يمثلون قيمة وطنية عليا، ورموزًا حقيقية للعزة والكرامة والإباء، فهم الدروع الصلبة التى تدافع عن الوطن، وتحمى الديار وتذود عن حياضها.> وأضاف أن الأزهر الشريف مؤسسة علمية تعتمد على التعدد فى المنهج التعليمى، حيث إنها لا تدرِّس مذهبًا واحدًا وتنغلق عليه، موضحًا أن مشكلة التكفير بدأت بالاختلاف المبكر حول حكم مرتكب الكبيرة، والذى عليه جمهور المسلمين والأزهر أن مرتكب الكبيرة مؤمن وأمره مفوض إلى الله، لأن الإيمان عمل قلبى، والعمل ليس جزءًا منه، فالتقصير فى العمل أو الإساءة فيه تنقصه ولكن لا تنقضه، بينما يرى الخوارج أن العمل جزء من الإيمان، وهو ما اعتمدت عليه الحركات المسلحة فى تكفير المسلمين.

وردًا على سؤال حول انطلاق قناة الأزهر التى ينتظرها الجميع فى مصر والعالم الإسلامى، قال: انتظروا هذه الانطلاقة قريبًا، وسترون أنكم أمام قناة جادة تقدم للناس الإسلام الصحيح، وتكشف زيف إدعاءات الجماعات المسلحة، والمهاجمين للأزهر الشريف.

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> وقال فى إجابته عن سؤال آخر حول مفهوم تجديد الخطاب الدينى، إن الخطاب الدينى متجدد بطبعه، قال النبى -صلَّى الله عليه وسلَّم: "إنَّ اللهَ يَبْعَثُ لهذه الأمَّةِ على رأسِ كلِّ مِائةِ سنةٍ مَنْ يجدِّد لها دينَها" والأزهر يقوم بواجبه فى تجديد الخطاب الدينى لكن نتمنى أن تكون هناك خطة شاملة ليس لتجديد الخطاب الدينى بل لتجديد الخطاب العربى المصرى.

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>من جانبهم، أشاد المشاركون بالدور الذى يقوم به الأزهر الشريف وطنيا وعالميا، مستنكرين الهجوم الذى يتعرض له الأزهر من قبل البعض بهدف التقليل من دوره فى المجتمع المصرى والعالم العربى والإسلامى، حيث حضر اللقاء عدد من المشتركين بدورات عسكرية بكلية الدفاع الوطنى من اليمن وعمان والسعودية ولبنان والكويت والأردن ونيجيريا وتنزانيا وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وأدار اللقاء اللواء أركان حرب محمد صلاح الدين مدير كلية الدفاع الوطنى، الذى أهدى فضيلة الإمام الأكبر درع كلية الدفاع الوطنى، كما منح فضيلته درع الأزهر الشريف لكلية الدفاع الوطنى.

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