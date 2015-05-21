صور المتفجرات والعبوات الناسفة المعثور عليها بشقة إخوانى المطرية

ينشر "اليوم السابع" صور المتفجرات والعبوات الناسفة والقنابل التى تم ضبطها اليوم الخميس، داخل منزل أحد أخطر عناصر الجماعة الإرهابية بمنطقة المطرية.

وأكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه فى حوالى الساعة 2,15 صباح اليوم تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع انفجار بإحدى الشقق السكنية بالعقار رقم 62 شارع الحرية بالمطرية، وتمكن الأهالى من التحفظ على "جمعة رمضان حسين" 33 سنة محاسب ومُقيم بالشقة السكنية المُشار إليها حال محاولة هروبه.

وأشار المصدر فى بيان رسمى إلى أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات. وبالفحص تبين حدوث انفجار لثلاثة عبوات.

وبقيام الأجهزة الأمنية المعنية بتمشيط الشقة ضُبط بداخلها كمية كبيرة من المواد والأدوات التى تُستخدم فى تركيب وإعداد المواد المُتفجرة، وحقيبة بداخلها عدد (7) عبوات بالمُفجر مُعدة للاستخدام، و(2) كوع زهر بداخهلما مادة يشتبه أن تكون مفرقعة، و(10) عبوات بدون مُفجر، و(3) قطع أسلحة نارية خرطوش "محلية الصنع"، وحقيبة من البلاستيك تحوى (216) طلقة عيار 7,62×39 ، و(276) طلقات خرطوش، ومجموعة من بطاريات الهواتف المحمولة، ومبلغ مالى.

وبمواجهة المتهم أقر بانتمائه لتنظيم الإخوان الإرهابى وأنه أثناء قيامه بتجهيز وإعداد العبوات المُتفجرة انفجر ثلاثة منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على خلفيات وملابسات الحادث.

- الداخلية: ضبط متفجرات وعبوات بشقة إخوانى المطرية ويعترف بتصنيع القنابل

>