صحيفة كويتية: وقف توظيف الوافدين لتعديل التركيبة السكانية

ذكرت صحيفة (القبس) الكويتية أن مجلس الخدمة المدنية الكويتى قرر رسميا وقف توظيف الوافدين على بند الاستعانة بخدمات أو العقد الثانى لأول مرة، والاكتفاء بالتجديد للعاملين فى الجهات الحكومية ممن تنطبق عليهم الشروط، وأبرزها شرط السن، بهدف تقليل أعداد الوافدين فى الجهات تطبيقا لتوصيات مجلس الوزراء بشأن التركيبة السكانية.

وقالت الصحيفة- فى عددها الصادر صباح اليوم الخميس، إن مصدرا مطلعا صرح للصحيفة بأن الوافدين فى الجهات الحكومية الكويتية بلغوا 92 ألف موظف وموظفة، بينما يبلغ عدد العاملين فى 37 جهة يشرف عليها ديوان الخدمة المدنية 77 ألفا تقريبا، منهم ما يقارب 3 آلاف وافد ووافدة تجاوزوا السن القانونية، ولذلك لم يتم التجديد لهم.

وقال المصدر إن وقف تعيينات الوافدين يأتى أيضا من باب تقليل الإنفاق وتقليص الهدر، إلى جانب العمل بتوصيات (التركيبة السكانية)، مشيرا إلى أن كثيرا من المسميات الوظيفية والمهام التى يقوم بها بعض الوافدين يغطيها الموظف المواطن، لافتا إلى أن حجة كثير من المسئولين بأن الموظف الكويتى لا يعمل وإنتاجيته أقل، هى حجة غير مقبولة، وإلا فلماذا تصرف لهم مكافآت الأعمال الممتازة.. اللهم إلا إذا كانت تلك المكافآت تصرف كيفما اتفق؟! وأضاف أن (التخمة) فى عدد الموظفين المواطنين فى الجهات الحكومية تأتى من سوء توزيع الموظفين على القطاعات والإدارات والأقسام، موضحا أن بعض الإدارات تجد فيها عددا مهولا من الموظفين المتكدسين فى المكاتب، وإدارات أخرى لا تجد سوى 3 أو 4 موظفين، موضحا أن التوزيع السليم للموظفين، كل وفق اختصاصه وعمله، يثمر إنتاجية أفضل.

وعن استثناء التعيين أول مرة للوافدين، أكد أن الاستثناء الوحيد للأطباء فقط، شرط وجود الخبرات وسنوات العمل الكافية للتعيين.

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