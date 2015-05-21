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تحرير 1943 مخالفةِ مروية بالمنيا

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تحرير 1943 مخالفةِ مروية بالمنيا تحرير 1943 مخالفةِ مروية بالمنيا

تمكنت حملة أمنية، من تحرير 1943 مخالفة مرورية، تضمنت 35 دراجةِ بخارية، 3 سيارات، 832 مخالفة دراجة بخارية، 1073 مخالفة سيارات.
> كما تمكنت حملة أمنية أخرى، من تنفيذ 521 حكمِ قضائي، شملت، 1 جنايات، 304 حبس جزئي، 58 حبس مستأنف، و 110 غرامات جزئية، و 48 مخالفاتِ، و 9302 محصلات مالية.
> وفي إطار الحملة المقررة، للكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة، تم فحص 30 عينة عشوائية،  أسفرت عن إيجابية 4 عينات للسائقين، تعاطي للمواد المخدرة أثناء القيادة.

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