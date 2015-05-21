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محافظ الوادى الجديد يشكل لجنه لحل مشاكل حى الاوقاف

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محافظ الوادى الجديد يشكل لجنه لحل مشاكل حى الاوقاف محافظ الوادى الجديد يشكل لجنه لحل مشاكل حى الاوقاف

 

اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد

قام اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد  بتشكيل لجنة من التنفيذيين  لمعاينه الوضع على الطبيعة وتقديم حلول فوريه للمشكلات التي يعانى منها أبناء حي الاوقاف جاء ذالك خلال الاجتماع الذى عقده مساء أمس  بحضور سكرتير عام المحافظة المساعد ورئيس مركز الخارجة ومديري ( الكهرباء – الطرق – مياه الشرب – الصرف الصحي ) وبحضور مجموعه من الشباب قاطني حي الأوقاف.

وشدد على ضرورة إنشاء مظلة للمواطنين، وتوفير خط مواصلات بصفة دائمة ومستمرة تيسيرا على المواطنين، وإنشاء مطب صناعي على مدخل الحي، والاهتمام بالنظافة داخل الحي، وتمهيد الطرق الداخلية بالحي، ومراجعه مشكلات الكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب.

 

 

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