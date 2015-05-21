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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى نشل المواطنين فى المواصلات العامة بالإسكندرية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى نشل المواطنين فى المواصلات العامة بالإسكندرية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى نشل المواطنين فى المواصلات العامة بالإسكندرية
نجحت مباحث الإسكندرية برئاسة العميد شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط نشالتين تقومان بسرقة المواطنين أثناء استقلالهم المواصلات العامة.

توصلت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم النشل والنصب إلى قيام كل من "دنيا م ك" 28 سنة ومقيمة باكوس دائرة قسم ثان الرمل والسابق اتهامها فى عدد 11 قضية نشل وسرقة، و "مادونا م ف" وشهرتها "إنجى" 15 سنة ومقيمة باكوس دائرة قسم ثان الرمل والسابق اتهامها فى عدد 7 قضايا تشرد ونشل، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب النشل أثناء استقلالهم المواصلات العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب عدد 24 حادث نشل، وأرشدوا عن المسروقات والتى تم تسليمها لمالكيها .

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مصر 365