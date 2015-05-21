ضبط إخوانيين متهمين فى قضايا تحريض على العنف بالإسكندرية

قام ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمأمورية، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية بدائرة قسم محرم بك، أسفرت عن ضبط "أحمد ع م" 50 سنة رئيس قسم الصيانة بشركة إسكندرية للحاويات مقيم دائرة القسم المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنح باب شرق "تظاهر وتحريض على العنف"، و جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

كما تمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة ثان الرمل من ضبط "تامر ا م" 47 سنة بالمعاش مقيم دائرة القسم "ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى" أثناء قيامه وآخرين ببدء التجمع بمنطقة السيوف دائرة القسم بالمخالفة لقانون التظاهر، تم فحصه بالتنسيق مع الأمن الوطنى، و تحرر المحضر إدارى قسم ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.