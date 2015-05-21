أخبار عاجلة

بالصور.. تشييع جثمان «عميد الأدب المقارن» بمسقط رأسه في الأقصر -
السيسي: روسيا تدافع عن مصالحها في سوريا.. والمنطقة دفعت ثمنا كبيرا -
السيسي: «هذا هو الفارق بين أوباما وترامب» -
السيسي: «أثق بشدة في ترامب.. ووعدني باستمرار المساعدات العسكرية لمصر» -
السيسي: «آية حجازي تتنظر حكما قضائيا ولا يمكنني أن أتدخل» -
السيسي: توغل «داعش» بليبيا يزيد فرص تنفيذ عمليات إرهابية في مصر -
السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية -
شيرى ستوديو - الحلقة الـ 12 الموسم الأول | شيرين رضا وباسل خياط وبلقيس | الحلقة كاملة -
أسعار العملات اليوم الخميس 6 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض مفاجئ في سعر الدولار اليوم الخميس 6 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط إخوانيين متهمين فى قضايا تحريض على العنف بالإسكندرية

Google+ Print
ضبط إخوانيين متهمين فى قضايا تحريض على العنف بالإسكندرية ضبط إخوانيين متهمين فى قضايا تحريض على العنف بالإسكندرية
قام ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمأمورية، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى وضباط الإدارة العامة للأمن المركزى، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية بدائرة قسم محرم بك، أسفرت عن ضبط "أحمد ع م" 50 سنة رئيس قسم الصيانة بشركة إسكندرية للحاويات مقيم دائرة القسم المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية جنح باب شرق "تظاهر وتحريض على العنف"، و جارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.

كما تمكن ضباط القول الأمنى المعين للمرور بدائرة ثان الرمل من ضبط "تامر ا م" 47 سنة بالمعاش مقيم دائرة القسم "ينتمى لتنظيم الإخوان الإرهابى" أثناء قيامه وآخرين ببدء التجمع بمنطقة السيوف دائرة القسم بالمخالفة لقانون التظاهر، تم فحصه بالتنسيق مع الأمن الوطنى، و تحرر المحضر إدارى قسم ثان الرمل، وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365