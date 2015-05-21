مصرع وإصابة 2 فى حادث تصادم بطريق "كفر الزيات - بسيون" بالغربية

لقى مدير معهد أبيج الإعدادى الأزهرى بكفر الزيات مصرعه وأصيب آخر بجروح متعددة وكسر بالضلوع فى حادث تصادم دراجة نارية كانوا يستقلونها بسيارة نقل بطريق كفر الزيات-بسيون، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الزيات العام والمصاب لمستشفى طنطا الجامعى وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

كان العميد أشرف درويش مأمور مركز كفر الزيات قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق كفر الزيات - بسيون الفرعى أمام قرية أبيج مركز كفر الزيات.

انتقل الرائد على أبو زهرة رئيس مباحث مركز كفر الزيات وتبين من الفحص اصطدام اكلسيارة رقم 923166 نقل الغربية قيادة إسماعيل عبد الهادى خليفة 46 سنة سائق مقيم قرية الفرستق مركز بسيون بدراجة نارية تحمل رقم 163421قيادة صباح جابر محمد صباح 55سنة مدير معهد أبيج الإعدادى الأزهرى ونتج عن الحادث مصرع قائد الدراجة النارية وإصابة مرافقه كامل يوسف بريقع 58 سنة عامل بجروح متعددة وكسور بالضلوع، تم نقل المصاب لمستشفى طنطا الجامعى، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى كفر الزيات العام، وتحرر المحضر 26254 جنح مركز كفر الزيات، تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.