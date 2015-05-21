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"المرور" يضبط 30 سائقا يقودون تحت تأثير المخدر بالطرق السريعة

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"المرور" يضبط 30 سائقا يقودون تحت تأثير المخدر بالطرق السريعة "المرور" يضبط 30 سائقا يقودون تحت تأثير المخدر بالطرق السريعة
وجهت الإدارة العامة للمرور التنسيق مع إدارات المرور بمديرية أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) عدة حملات على مطالع ومنازل الكبارى، أسفرت عن ضبط 1324 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المخدرات وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير الخمور أو المخدرات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 30 حالة تحت تأثير المواد المخدرة .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعةٍ على حدةٍ وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كافة صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365