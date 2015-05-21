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ضبط 4960 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة فى المحلة

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ضبط 4960 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة فى المحلة ضبط 4960 صاروخ ألعاب نارية داخل مكتبة فى المحلة
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة وسمنود من ضبط 4960صاروخ وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر داخل مكتبة بشارع سكة زفتى ثان المحلة، قبل بيعها للجمهور لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال.

كانت معلومات قد وردت للمقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود بقيام "محمد.ع.ع" 62 سنة صاحب مكتبة بشارع سكة زفتى ثان المحلة بتجميع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظور الاتجار بها لخطورتها على مستخدميها وخاصة الأطفال.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة وضبط 4960 صاروخ وألعاب نارية محدثة للصوت والشرر، وبسؤال المتهم اعترف بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، تحرر المحضر 7038جنح قسم ثان المحلة ثام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
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مصر 365

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