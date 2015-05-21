مصرع عامل سقط من أعلى برج سكنى تحت الإنشاء فى طنطا

لقى عامل مقيم قرية ميت السودان مركز طنطا مصرعه إثر إصابته بكسور وسحجات متعددة بالجسم بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الثانى عشر من برج سكنى تحت الإنشاء بشارع الأشرف ثان طنطا أثناء قيامه بالعمل على ونش لرفع مواد البناء وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طنطا الجامعى.

تلقى مأمور قسم ثان طنطا بلاغا من شرطة النجدة بسقوط شخص من أعلى برج سكنى تحت الإنشاء بشارع الأشرف دائرة القسم، وبفحص النقيب أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم ثان طنطا تبين سقوط جمعة مصطفى الشطورى 27 سنة عامل مقيم قرية ميت السودان مركز طنطا بعد أن اختل توازنه أثناء قيامه بالعمل على ونش لرفع مواد البناء بالطابق الثانى عشر ولفظ أنفاسه متأثرا بإصابته بكسور وسحجات متعددة بالجسم، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعى، وتحرر المحضر 4803 إدارى قسم ثان طنطا، تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.