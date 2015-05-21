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ضبط 15 كيلو بانجو و8 قطع سلاح و6 متهمين هاربين من قضايا في حملة أمنية بالمنيا‎

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ضبط 15 كيلو بانجو و8 قطع سلاح و6 متهمين هاربين من قضايا في حملة أمنية بالمنيا‎ ضبط 15 كيلو بانجو و8 قطع سلاح و6 متهمين هاربين من قضايا في حملة أمنية بالمنيا‎

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى، مدير أمن المنيا، إخطارا من رئيس مكافحة المخدرات، يفيد بضبط كل من، «عبد الكافى . م . ش» 52 سنة عامل، والسابق إتهامه فى 3 قضايا مخدرات وضرب، و«سلام . ع . م» 28  سنة عاطل، والسابق إتهامه، فى قضية إتجار مخدرات، وبحوزتهم 13 لفافة كبيرة الحجم لنبات البانجو المخدر، تزن 15  كيلو جرام،

وضبط «حماد . ه . ح» 37 سنة سائق، والمقيم بمركز أبوقرقاص، وبحوزته 10 لفافات لنبات البانجو المخدر، تزن 300 جرام ، و«خالد . ص . م» 35 سنة عاطل، ومقيم  ببندر سمالوط، وبحوزته 14 قطعة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 100 جرام، بقصد الإتجار .

كما تمكنت الحملة التى شنتها إدارة مكافحة المخدرات بالمنيا، من ضبط 6 متهمين هاربين من قضايا، «قتل – سلاح نارى – مخدرات – سرقة – مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية»، بمراكز مغاغة، أبوقرقاص، مطاى، بندر ومركز بنى مزار .

بالإضافة إلى ضبط،  8 قطع سلاح نارى وخرطوش، وطلقات نارية، تضمنت، 2 مسدس، 5 بندقية خرطوش، 1 فرد محلى الصنع، 15 طلقة متنوعة، بحوزة 8 متهمين بالمنيا .

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