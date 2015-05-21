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حى وسط الإسكندرية يبدأ حملة صيانة لأعمدة الإنارة

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حى وسط الإسكندرية يبدأ حملة صيانة لأعمدة الإنارة حى وسط الإسكندرية يبدأ حملة صيانة لأعمدة الإنارة
قامت إدارة الكهرباء بحى وسط بالإسكندرية، بالتنسيق مع شركة كهرباء الإسكندرية بعمل صيانة لجميع أعمدة الإضاءة الديكورية بمدخل الإسكندرية خلف كمين كارفور، وذلك فى إطار خطة النهوض والتطوير بمحافظة الإسكندرية.

كما قامت إدارة المصاعد بمعاينة مصعد العقار رقم 2 طريق الحرية، بناءً على طلب مالك العقار لتجديد رخصة المصعد، تبين بعد المعاينة تلافى الملاحظات السابق تحديدها من قبل الحى، وتم قبول طلب تجديد الترخيص.

من جهة أخرى وإيماءً إلى الشكوى الواردة إلى حى وسط من جهاز شئون البيئة، والمقدمة من اتحاد ملاك برج الجوهرة بمنطقة وابور المياه بشأن تضررهم من مخزن كاوتش سيارات، قامت إدارة شئون البيئة بالحى بالمعاينة، وتم مخاطبة الأمن الصناعى وإدارة الدفاع والحريق المدنى للمحافظة على سلامة المواطنين، وسيتم المتابعة لحين استخراج الترخيص.

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مصر 365