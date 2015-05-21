"صحة الإسكندرية" تصدر 1237 قرار علاج على نفقة الدولة

قال الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن المجلس الطبى العام بالإسكندرية، أصدر 1237 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر إبريل 2015، منها 374 قرارا لمرضى الأورام و272 لمرضى الفشل الكلوى و 186 للأمراض الباطنة و158 لأمراض القلب و 104 لأمراض الكبد، وباقى القرارات موزعة بين مرضى العيون والعظام والمخ والأعصاب والأنف والأذن والحنجرة.

وأضاف حجازى فى تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن المجلس الطبى عقد خلال شهر أبريل 283 لجنة للكشف الطبى على ذوى الاحتياجات الخاصة طالبى استيراد السيارات المجهزة، كما قام المجلس الطبى بالكشف على 3663 سائقا لبيان لياقتهم الطبية للقيادة تبين منهم 509 غير لائق، كما كشف اختبار المخدرات للسائقين عن 350 حالة تعاطى مخدرات خلال شهر أبريل 2015.