استحم بالبارد.. الاستحمام بالماء الدافئ فى فصل الصيف يصيبك بـ"حمو النيل"

عند دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وعند الشعور بالتعرق يقوم الكثيرون بالاستحمام بالماء الفاتر "أى الباردة مع الساخنة".>وحول ذلك يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إلى أن الاستحمام بالماء الفاتر أثناء فصل الصيف من الأخطاء التى يقع فيها ويفعلها الكثيرون، ولذلك يصابون بـ"حمو النيل"، مؤكدًا أن الاستحمام بالماء البارد يحد من الإصابة به.

ويتابع استشارى الأمراض الجلدية، أن الاستحمام بالماء الفاتر يعد خطرًا كبيرًا وذلك لأنه مع ارتفاع حرارة الصيف وزيادة الرطوبة فى الطقس يتعرض الشخص لإفراز العرق بكثرة.

ويضيف رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، أن الجسم لا يستطيع التخلص من العرق نتيجة ارتفاع الرطوبة، كما أن الغدد العرقية تمتلئ بالعرق وتنتفخ وتلتهب ويصاب الشخص بـ"حمو النيل"، وهذا المرض يصيب الكبار والأطفال.

>وأخيرًا يوضح استشارى الأمراض الجلدية، أن "حمو النيل" يظهر على هيئة حبوب حمراء صغيرة ولها رأس بيضاء ويصبها الشعور بالحرقان ورغبة شديدة فى الهرش ومؤلم، ويظهر فى الرقبة والصدر والذراعين والظهر، ولذلك ينصح بالاستحمام بالماء البارد لأنها تمنع الإصابة بـ"حمو النيل".