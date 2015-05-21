"عشان متقلش أنا تخنت ليه".. تفويت الوجبات الرئيسية يسبب زيادة الوزن

كشفت دراسة أن تفويت الشخص لوجبة رئيسية كالإفطار أو الغداء أو العشاء يمكن أن يتسبب فى زيادة الوزن لديه، إذ يلجأ البعض لهذا الأمر ظنا منهم أنه يساعدهم فى فقد الوزن.

وأوضحت الدراسة –التى نقلتها صحيفة ديلى ميل البريطانية- أن الامتناع عن تناول الطعام يطلق مجموعة من العمليات فى الجسم تحفز تخزين الدهون فى منطقة الخصر.

وحذر الخبراء من أن هذا النوع من الدهون خطير ويزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى وأمراض القلب. إذ اكتشفوا أن الامتناع عن تناول الطعام يسبب توقف خلايا الكبد عن الاستجابة للأنسولين وهو الهرمون الذى يفتت السكر.

ويقوم الكبد بشكل طبيعى بإنتاج الجلوكوز الذى يستخدمه الجسم، كذلك الذى يستخدمه خلال فترة النوم. إلا أنه يتوقف عن هذه العملية عندما يكتشف الأنسولين فى الدم، مثل الوقت الذى يتناول فيه الفرد الطعام.

كما أظهرت النتائج أن تناول وجبات صغيرة غالبا ما يساعد على خسارة الوزن بحسب الباحثين.