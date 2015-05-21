تجديد حبس متهم بقتل شخص بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج

قررت محكمة جنح مستأنف مركز سوهاج، برئاسة المستشار عبد المحسن زكريا، وسكرتارية أحمد قناوى، بتجديد حبس المتهم "التليت.أ.ع" ومقيم الشيخ مكرم 15 يوما على ذمة التحقيق بعد اتهامه بقتل المجنى عليه أحمد يوسف شيخون بسبب خصومة ثأرية بينهما.

كان تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغا بمقتل المجنى عليه إثر إصابته بطلق نارى، وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم بسبب خصومة ثأرية بينه وبين المجنى عليه، وقام بالترصد له وأطلق عليه الأعيرة النارية من سلاح آلى حتى فارق الحياة، تم القبض على المتهم واعترف بالواقعة وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.