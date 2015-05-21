الصحة: الانتهاء من حصر جميع أسرة الرعاية الحرجة والحضانات بالجمهورية (تحديث)

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، عن انتهاء اللجنة المشكلة من قبل الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، من حصر ووضع قاعدة بيانات كاملة لجميع أسرة الرعاية المركزة والحضانات على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تفعيل قرار رئيس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014 والذى يقضى بعلاج مرضى الطوارئ أول 48 ساعة مجانًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد برئاسة مستشار وزير الصحة للطوارئ، وعدد من قيادات وزارة الصحة بقطاعات التأمين الصحى و المؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والرعاية العاجلة والطوارئ، لبحث الاستخدام الأمثل لأسرة العناية المركزة المتاحة ورفع كفاءتها من ناحية التجهيز، وكذلك رفع الكفاءة البشرية للعاملين داخل وحدات العناية المركزة وتدريبهم للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة بما يحقق أعلى مستوى خدمة للمواطن المصرى.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، حسب بيان اليوم، أن الاجتماع استعرض التوزيع العادل لفريق التمريض داخل وحدات العناية المركزة بالمستشفيات للوصول إلى تشغيل جميع أسرة العناية المركزة بأعلى كفاءة على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها 7885 سريرا على مستوى الجمهورية منهم 3243 بمستشفيات وزارة الصحة و4642 بالمستشفيات الجامعية والخاصة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد بدأت فى إجراء دورات تدريبية لأطباء الطوارئ والتمريض وأطقم العاملين بغرف العناية المركزة، ويأتى ذلك بالتزامن مع دعم التعليم الطبى المستمر وتطبيق مشروع الربط الجغرافى بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعات والمستشفيات التعليمية عن طريق ندب الأساتذة من الجامعات القريبة بالأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات العامة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى وعمل دورات تدريبية للأطباء بالمستشفيات العامة.

>وناشد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، كل من يجد تراخيا من أى مستشفى فى التعامل مع مريض الطوارئ بالاتصال بالأرقام التى خصصها مجلس الوزراء لمتابعة تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، والخاص بعلاج جميع الحالات الطارئة على نفقة الدولة أول 48 ساعة وهى أرقام "27923272-27923844".

وأكد عبد الغفار، أن قرار وزير الصحة والخاص بتكفل وزارة الصحة بدفع فواتير علاج مرضى الطوارئ للمرضى الذين تم استقبالهم بالمستشفيات الخاصة خلال أول 48 ساعة، تتم متابعة تطبيقه على أرض الواقع، من خلال المرور الدورى على المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة للتأكد من التزامها بالتطبيق.

يشار إلى أن وزارة الصحة قد بدأت فى إجراء دورات تدريبية لأطباء الطوارئ والتمريض وأطقم العاملين بغرف العناية المركزة، ويأتى ذلك بالتزامن مع دعم التعليم الطبى المستمر وتطبيق مشروع الربط الجغرافى بين مستشفيات وزارة الصحة والجامعات والمستشفيات التعليمية عن طريق ندب الأساتذة من الجامعات القريبة بالأقسام الإكلينيكية بالمستشفيات العامة لتقديم الخدمة الطبية للمرضى وعمل دورات تدريبية للأطباء بالمستشفيات العامة.

>